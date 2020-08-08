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بالحجارة والمياه.. طرد محافظ بيروت خلال جولته في أحد الأحياء (فيديو)

03:39 م السبت 08 أغسطس 2020
بالحجارة والمياه.. طرد محافظ بيروت خلال جولته في أحد الأحياء (فيديو)

مروان عبود

(وكالات)

تعرّض محافظ بيروت، مروان عبود، اليوم السبت، للطرد من قبل مواطنين لبنانيين، وذلك خلال تفقده لأعمال رفع الأنقاض في منطقة مار مخايل بالعاصمة اللبنانية.

ورشق اللبنانيون عبود بعبوات مياه وحجارة ومكانس، بينما كان يقوم بجولة تفقدية لأحياء في بيروت التي شهدت الثلاثاء انفجارا ضخما.

وأظهر فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، هجوم الناشطين على عبود، خلال مروره بسيارته في الموقع المذكور، بحسب ما نقلته موقع قناة "المستقبل" اللبناني.

وكان عبود وجّه كتابين الى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي طلب بموجبهما اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيف حركة مرور السيارات ضمن المنطقة المنكوبة وعدم السماح للأفراد بالتواجد بطريقة عشوائية وغير منتظمة وذلك حفاظا على السلامة العامة.

كما طلب المحافظ منع مرور السيارات والمشاة ضمن شارع غورو، باستثناء قاطني الأبنية الموجودة ضمن الشارع وكافة الفرق الهندسية ومتعهدي أعمال إزالة الردميات والترميم، وذلك بسبب وجود عدة أبنية متصدعة تشكّل خطرا على السلامة العامة.

مروان عبود محافظ بيروت طرد محافظ بيروت لبنان

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