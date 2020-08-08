إيران :عدد وفيات كورونا بلغ 18 الفا و264 شخصًا

عدد وفيات كورونا بلغ 18 الفا و264 شخصًا في ايران

طهران - (د ب ا):

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 324 ألفا و692 شخصا، كما ارتفع عدد المتوفين خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 18 الفا و264 شخصا.

وأضافت لاري في تصريحها الصحفي اليوم السبت أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 324 الفا و692 حالة لغاية اليوم السبت، بينهم 4148 في وضع حرج،مشيرة في الوقت نفسه إلى تعافي 282122 من المصابين.

وأشارت إلى وفاة 132 شخصا آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 18 الفا و264 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن مليونين و661 الفا و965 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الآن.