رئيس الوزراء البريطاني: مستعدون لدعم الشعب اللبناني

بيروت - ( د ب أ ):

أعرب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن استعداد بلاده للتعاون من أجل دعم الشعب اللبناني من خلال ارسال مساعدات عاجلة ومعدات طبية والمساهمة في إعادة إعمار المرفأ والمنازل المتضررة.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس ميشال عون اليوم من رئيس وزراء بريطانيا ، لنقل تعازي ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية والشعب البريطاني بضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وقال جونسون إن بريطانيا حزينة لما حصل في بيروت، والشعب البريطاني متضامن مع الشعب اللبناني الذي سبق له أن عانى من تدفق النازحين السوريين إلى أراضيه، متمنيا أن يتمكن لبنان من النهوض اقتصاديا على الأصعدة كافة.

وأكد أن بلاده "سوف تعمل ما في وسعها بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمانيا لتقديم ما يحتاجه لبنان حاليا، سواء بالنسبة إلى إعادة إعمار المرفأ او غيره من المنشآت، مع إدراك الصعوبات المحيطة بتقديم مثل هذه المساعدات في ظل تفشي وباء كورونا".

وأشار إلى أن بلاده "سوف تشارك في مؤتمر باريس غدا الذي دعا اليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وإنها لن تألو جهدا لدعم لبنان والمساهمة في تنمية قدراته".

وقال "تأكدوا اننا الى جانبكم ومعكم وسوف نعمل لاعادة الحياة الى مدينة بيروت".

بدوره ، أعرب الرئيس عون عن أمله في "أن يساعد مؤتمر الدعم الذي ينعقد في باريس غدا في تمكين لبنان من تجاوز محنته"، معدداً الحاجات الملحة لإعادة الاعمار "لا سيما في مرفأ بيروت والأحياء المدمرة في العاصمة".

وشكر الرئيس عون رئيس الوزراء البريطاني على "الدعم البريطاني المستمر للجيش اللبناني ولا سيما في بناء الأبراج".

وكان الرئيس عون قد تلقى اتصالات وبرقيات تعزية وتضامن عديدة من رؤساء وقادة دول عربية وأجنبية بعد انفجار يوم الثلاثاء الماضي .

على الصعيد نفسه ، وصل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على رأس وفد من المجلس اليوم إلى بيروت في زيارة تستمر ساعات يلتقي

خلالها المسؤولين اللبنانيين.

يشار إلى أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت خلف 154 قتيلا و زهاء خمسة الاف جريح ، وألحق دمارا هائلا و اضرار بالعديد من الأبنية.