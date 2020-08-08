لبنان.. متطوعون يبحثون عن الحيوانات الأليفة ضحايا انفجار بيروت

(وكالات):

قام أكثر من 190 متطوعا بالتجول في شوارع بيروت التي دمرها انفجار المرفأ يوم الثلاثاء، بحثا عن الحيوانات الأليفة التي أُصيبت في الحادث.

وبحسب جيسون ميير المدير التنفيذي لجمعية "حيوانات لبنان"، يقوم أفراد الجمعية بالبحث عن الحيوانات المحاصرة تحت الأنقاض، والعناية بالجرحى ويهتمون بتلك التي مات أصحابها.

وأضاف ميير أن الجزء الأفضل هو عندما يتمكنون من لم شمل الحيوانات الأليفة مع أصحابها، وفقا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".

ويقع مكتب الجميعة على بعد نحو 3 كيلومترات من موقع الانفجار، الذي أدى لتطاير عدة نوافذ في المكتب، وأصابت الحيوانات.

وعادة ما يعمل خمسة أشخاص في الجمعية، لكن منذ الانفجار ازداد عدد المتطوعين حيث يبحث السكان عن طرق للمساعدة.

ويقول ميير إن المجموعة تعتمد على التبرعات الدولية لشراء الإمدادات والغذاء للحيوانات المصابة، وكذلك معدات السلامة للمتطوعين.