تركيا ترسل 400 طن من القمح والمواد الغذائية إلى لبنان

بيروت - ( د ب أ):

كشف نائب الرئيس التركي فؤاد اقطاي، اليوم السبت، عن ارسال بلاده نحو 400 طن من القمح والمواد الغذائية كدفعة أولى الى لبنان ، مشيرا إلى أن هذه المساعدات سوف تتواصل.

وقال اقطاي، حسبما أفاد بيان للرئاسة اللبنانية عقب اجتماعه اليوم مع رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا ببيروت، إن "تركيا ستواصل تقديم الدعم للبنان، لا سيما في إعادة إعمار مرفأ بيروت والأبنية المتضررة، خصوصا لجهة تأمين الزجاج ومستلزمات البناء".

وأشار إلى وضع إمكانات تركيا بتصرف لبنان في مجالات المساعدة والإغاثة ورفع الأنقاض ومعالجة الجرحى والمصابين في المستشفيات التركية إضافة الى إرسال طائرات-مستشفى لنقل الجرحى.

وأضاف أن "فرق الإنقاذ التركية تعمل حاليا في مرفأ بيروت، بالإضافة إلى ذلك فإن المساعدات التركية مستمرة، وقد تم إرسال مستشفيين ميدانيين حتى الآن إضافة الى مساعدات طبية مع سائر المستلزمات الضرورية الأخرى لها".

وتابع :"وصلنا بطائرة خاصة اليوم محملة بمستلزمات وأجهزة طبية بالإضافة إلى الأدوية، لا سيما أجهزة التنفس الاصطناعي التي يمكن الاستفادة منها في المساعدة في المعالجة من وباء كورونا".

وقال اقطاي إنه خلال اللقاء مع الرئيس عون قدم اقتراحات نظيره التركي رجب طيب اردوغان بمضاعفة المساعدات الغذائية والطبية بالإضافة إلى المساعدات الأخرى.

ولفت إلى أن كل المستشفيات التركية مستعدة لتقديم العلاج للمصابين بعدما تخطى عددهم الـ 5000 وذلك من خلال طائرات الإسعاف التركية المستعدة لنقلهم.

وكان أقطاي وصل إلى بيروت اليوم في زيارة تضامنية للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت على رأس وفد كبير ضم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

يشار إلى أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت خلف 154 قتيلا و زهاء خمسة آلاف جريح، وألحق دمارا هائلا واضرارا بالعديد من الأبنية.