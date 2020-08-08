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البيت الأبيض يعلن موعد لقاء ترامب ورئيس وزراء العراق

12:44 م السبت 08 أغسطس 2020
البيت الأبيض يعلن موعد لقاء ترامب ورئيس وزراء العراق

ترامب

(وكالات):

أعلن البيت الأبيض الأمريكي، اليوم السبت، عن زيارة قريبة لرئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال البيت في بيان صحفي، إن "هذه الزيارة التي ستجري في 20 أغسطس تأتي في مرحلة حاسمة للولايات المتحدة والعراق، بينما نواصل التعاون من أجل دحر تنظيم داعش بشكل دائم ومواجهة التحديات الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأضاف البيان الأمريكي أن "الولايات المتحدة والعراق، باعتبارهما شريكين مقربين، يتطلعان الى توسيع العلاقات بينهما".

وأشار البيان إلى أن "ترامب والكاظمي سيناقشان التعاون في مجالات الأمن والطاقة والصحة".

ترامب البيت الأبيض رئيس وزراء العراق العراق

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