انفجار بيروت: الشباب يتطوعون لإصلاح البلد "على طريقتهم" (فيديو)

بيروت- (بي بي سي):

يواصل الشباب اللبناني التطوع لتنظيف شوارع بيروت التي تحولت إلى ما يشبه ساحات الحرب إثر الانفجار الكبير الذي ضرب بيروت.

وعبر المتطوعون والمتطوعات عن سخطهم من الحكومات المتعاقبة، واتهموا الحكومة الحالية بالإهمال وعدم المقدرة على معالجة الأزمة كما ينبغي. ونشروا صورهم ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل بعضهم بسخرية شديد: "أين هي الدولة" و "هل لبنان أزمة في شكل دولة".

وشهد لبنان لأشهر طويلة تظاهرات مطالبة بإسقاط الطبقة الحاكمة متهمين إياها بالفساد ودفع البلاد إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية.

وقتل الانفجار في مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء 154 شخصا وأصاب خمسة آلاف آخرين، وأحدث دمارا هائلا في أرجاء بيروت.