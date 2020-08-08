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حزب الكتائب اللبناني يعلن استقالة أعضائه من البرلمان

12:37 م السبت 08 أغسطس 2020
حزب الكتائب اللبناني يعلن استقالة أعضائه من البرلمان

بولا يعقوبيان

(وكالات):

أعلنت النائبة بولا يعقوبيان ونواب حزب "الكتائب" استقالتهم من مجلس النواب اللبناني، غداة انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح أكثر من 5 آلاف.

وتعد هذه الاستقالات من البرلمان بعد انفجار بيروت، الثانية من نوعها حيث أعلن النائب في كتلة "اللقاء الديموقراطي" برئاسة تيمور جنبلاط، مروان حمادة استقالته، بحسب "روسيا اليوم".

في وقت أكد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أن كتلته النيابية لن تستقيل من البرلمان، لكي لا تفسح المجال أمام سيطرة التيار الوطني الحر (حزب رئيس الجمهورية) وحزب الله على البرلمان.

وجاءت استقالة نواب كتلة الكتائب من البرلمان عقب تشييع أمين عام حزب الكتائب الذي قضى إثر انفجار المرفأ.

وتتألف كتلة الكتائب من 3 نواب هم: سامي الجميل، رئيس حزب الكتائب، نديم الجميل نجل الرئيس اللبناني الراحل بشير الجميل، والياس حنكش.

بولا يعقوبيان مجلس النواب اللبناني حزب الكتائب اللبناني

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