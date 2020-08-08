"حصيلة غير نهائية".. سوريا تعلن عدد ضحاياها في انفجار بيروت

(وكالات):

أعلنت السفارة السورية في لبنان، اليوم السبت، إن 43 مواطنا سوريًا لقوا مصرعهم جراء حادثة انفجار مرفأ بيروت في حصيلة "غير نهائية".

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية: "استمراراً للجهود التي تبذلها سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت لمتابعة أحوال المواطنين السوريين المتضررين من الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، فقد وصل العدد المعلوم لدينا من الشهداء السوريين، حتى الآن، إلى 43 شهيداً قضوا بسبب الانفجار، في حصيلة غير نهائية".

وأضافت السفارة في بيانها أنها قامت بتقديم كافة التسهيلات لنقل جثامين بعضهم إلى سوريا، والمساعدة على دفن البعض الآخر في لبنان.

وأكدت السفارة استمرار قيامها بما يلزم من جهود بالتنسيق مع الجهات المعنية في لبنان للبحث عن المفقودين، مشيرة إلى أن هذا الموضوع يحظى باهتمام مباشر من القيادة السورية التي وجهّت السفارة لتقديم كل أشكال المساعدة الممكنة.

وأعربت السفارة السورية عن "عميق مواساتها لأسر الشهداء السوريين واللبنانيين، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى من مواطني البلدين الشقيقين، وجميع مواطني البلدان الأخرى المتضررين، وترجو للبنان التجاوز السريع لتداعيات هذه الكارثة، وتجدد التعبير عن استعدادها للتعاون والتنسيق معها في كل ما يلزم، وبما فيه خير ومصلحة الشعبين".