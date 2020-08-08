أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

"حصيلة غير نهائية".. سوريا تعلن عدد ضحاياها في انفجار بيروت

12:30 م السبت 08 أغسطس 2020
"حصيلة غير نهائية".. سوريا تعلن عدد ضحاياها في انفجار بيروت

انفجار بيروت

(وكالات):

أعلنت السفارة السورية في لبنان، اليوم السبت، إن 43 مواطنا سوريًا لقوا مصرعهم جراء حادثة انفجار مرفأ بيروت في حصيلة "غير نهائية".

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية: "استمراراً للجهود التي تبذلها سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت لمتابعة أحوال المواطنين السوريين المتضررين من الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، فقد وصل العدد المعلوم لدينا من الشهداء السوريين، حتى الآن، إلى 43 شهيداً قضوا بسبب الانفجار، في حصيلة غير نهائية".

وأضافت السفارة في بيانها أنها قامت بتقديم كافة التسهيلات لنقل جثامين بعضهم إلى سوريا، والمساعدة على دفن البعض الآخر في لبنان.

وأكدت السفارة استمرار قيامها بما يلزم من جهود بالتنسيق مع الجهات المعنية في لبنان للبحث عن المفقودين، مشيرة إلى أن هذا الموضوع يحظى باهتمام مباشر من القيادة السورية التي وجهّت السفارة لتقديم كل أشكال المساعدة الممكنة.

وأعربت السفارة السورية عن "عميق مواساتها لأسر الشهداء السوريين واللبنانيين، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى من مواطني البلدين الشقيقين، وجميع مواطني البلدان الأخرى المتضررين، وترجو للبنان التجاوز السريع لتداعيات هذه الكارثة، وتجدد التعبير عن استعدادها للتعاون والتنسيق معها في كل ما يلزم، وبما فيه خير ومصلحة الشعبين".

انفجار بيروت انفجار لبنان ضحايا انفجار لبنان سوريا

الخبر التالى:

استئناف التظاهرات المطالبة برحيل الرئيس المالي في 11 أغسطس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95147

    عدد المصابين

  • 50553

    عدد المتعافين

  • 4971

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18923922

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 710916

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بمصر اليوم.. والجرام يفقد 12 جنيهًا