الاتحاد الدولي لـ"فورمولا-1" يعاقب ريسينج بوينت لتقليده سيارة مرسيدس

لندن - (د ب أ):

فرض الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا)، الجمعة، غرامة مالية قدرها 400 الف يورو (472 الف دولار) مع خصم 15 نقطة من رصيد فريق ريسينج بوينت في فئة الصانعين (الفرق) من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 بسبب انتهاك اللوائح فيما يتعلق بسيارة 2020 الخاصة بالفريق.

وتقدم فريق رينو بشكوى إلى فيا بسبب التشابه بين سيارة ريسينج بوينت وسيارة 2019 لفريق مرسيدس في انتهاك للشروط المفروضة على الفرق والتي تتعلق بضرورة قيامها بتصميم أجزاء معينة من السيارة بنفسها.

واعترف ريسينج بوينت صراحة بمحاكاة تصميم مرسيدس لكنه أكد أن هذا الأمر تم وفقا للوائح، وبإمكان الفريق الآن الاستئناف ضد العقوبة.

وجرى فرض الغرامة وخصم النقاط فيما يتعلق بمشاركة الفريق في سباق جائزة ستيريا الكبرى وهو ثاني سباقات الموسم الحالي لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 مع تأنيب الفريق للسبب ذاته فيما يتعلق بمشاركته في السباقين اللاحقين في المجر وبريطانيا.​