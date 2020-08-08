أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

إلغاء جنازة جماعية في بيروت وتنظيم مسيرة بدلا منها

11:48 ص السبت 08 أغسطس 2020
إلغاء جنازة جماعية في بيروت وتنظيم مسيرة بدلا منها

ارشيفية

بيروت - (د ب أ):

يعتزم الآلاف من اللبنانيين تنظيم مسيرة احتجاجية اليوم السبت حدادا على وفاة 154 شخصا على الأقل في انفجار مرفأ بيروت، بدلا من خطة سابقة بتنظيم جنازة جماعية، حسبما قال منظمون.

وقال المنظمون إن فكرة الجنازة الجماعية لا يمكن أن تقام جراء المشاكل اللوجيستية ولكن سوف يكون هناك مسيرة هائلة وتظاهرات ضد الطبقة الحاكمة. وأضافوا إن المسيرة سوف تكون مثل جنازة هائلة وطلبنا من كل الأشخاص ارتداء ملابس سوداء.

ومن المقر أن تبدأ المسيرة من قرب موقع الانفجار في المرفأ وشركة كهرباء بيروت، باتجاه ميدان الشهيد في وسط بيروت.

وقال مسؤولون من حزب الكتائب اللبنانية المسيحي إنهم سوف ينظمون جنازة لنزار نجاريان الأمين العام السابق للحزب الذي توفى متأثرا بجراح اصيب بها في رأسه يوم الثلاثاء الماضي.

جنازة جماعية تنظيم مسيرة احتجاجية لبنان انفجار لبنان انفجار بيروت

الخبر التالى:

فيسبوك: كم تبلغ ثروة مارك زوكربيرج؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95147

    عدد المصابين

  • 50553

    عدد المتعافين

  • 4971

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18923922

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 710916

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالصور.. اشتعال النيران في سيارة إثر حادث تصادم أعلى الطريق الدائري