إلغاء جنازة جماعية في بيروت وتنظيم مسيرة بدلا منها
بيروت - (د ب أ):
يعتزم الآلاف من اللبنانيين تنظيم مسيرة احتجاجية اليوم السبت حدادا على وفاة 154 شخصا على الأقل في انفجار مرفأ بيروت، بدلا من خطة سابقة بتنظيم جنازة جماعية، حسبما قال منظمون.
وقال المنظمون إن فكرة الجنازة الجماعية لا يمكن أن تقام جراء المشاكل اللوجيستية ولكن سوف يكون هناك مسيرة هائلة وتظاهرات ضد الطبقة الحاكمة. وأضافوا إن المسيرة سوف تكون مثل جنازة هائلة وطلبنا من كل الأشخاص ارتداء ملابس سوداء.
ومن المقر أن تبدأ المسيرة من قرب موقع الانفجار في المرفأ وشركة كهرباء بيروت، باتجاه ميدان الشهيد في وسط بيروت.
وقال مسؤولون من حزب الكتائب اللبنانية المسيحي إنهم سوف ينظمون جنازة لنزار نجاريان الأمين العام السابق للحزب الذي توفى متأثرا بجراح اصيب بها في رأسه يوم الثلاثاء الماضي.
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