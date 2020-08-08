وفاة زوجة السفير الهولندي في لبنان إثر إصابتها في انفجار بيروت

(وكالات):

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم السبت، وفاة زوجة السفير الهولندي في لبنان السبت، بعد إصابتها بجروح خطيرة في الانفجار الهائل الذي ضرب ميناء بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت الوزارة إن السيدة، هيدويج والتمانس موليير، 55 عاما، أصيبت جراء الانفجار عندما كانت تقف بجانب زوجها السفير جان والتمانس في غرفة المعيشة بمنزلهما في بيروت.

وتسبب انفجار يوم الثلاثاء في أضرار جسيمة للسفارة الهولندية، وأعلن رئيس وزراء هولندا، مارك روته، بوقت سابق عن إصابة 5 أشخاص في سفارة هولندا ببيروت، بينهم زوجة السفير، بانفجار مرفأ المدينة الذي خلف أكثر من 150 قتيلا وآلاف الجرحى.