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انفجار عنيف يهزّ قاعدة عسكرية في مقديشو.. وسقوط ضحايا

11:39 ص السبت 08 أغسطس 2020
انفجار عنيف يهزّ قاعدة عسكرية في مقديشو.. وسقوط ضحايا

انفجار ارشيفية

(وكالات)

أسفر انفجار قوي هز قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 14 آخرين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول عسكري أن انفجارا هائلا هز قاعدة عسكرية في مقديشو بالقرب من ملعب رياضي، مرجحا أن يكون الهجوم الذي تعرضت له القاعدة تم باستخدام سيارة مفخخة.

انفجار مقديشو قاعدة عسكرية الصومال

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