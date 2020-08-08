أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

"243 امرأة".. عدد قياسي للمرشحات في انتخابات مجلس النواب الأمريكي

10:04 ص السبت 08 أغسطس 2020
"243 امرأة".. عدد قياسي للمرشحات في انتخابات مجلس النواب الأمريكي

نساء من أعضاء مجلس النواب الأميركي في الكابيتول هي

واشنطن- (أ ف ب):

بلغ عدد النساء المرشحات للفوز بمقاعد في مجلس النواب الأمريكي في انتخابات نوفمبر رقما قياسيا، حسبما أعلن مركز النساء الأمريكيات والسياسة، أمس الجمعة.

وضمنت 243 امرأة ترشيح أحزابهن لعضوية المجلس، وفق المركز التابع لمعهد إيغلتون للسياسات بجامعة راتجيرز.

ويتوقع ارتفاع عددهن بانتظار الانتخابات التمهيدية في 13 ولاية، وفق المركز.

وأضاف المركز إن الرقم القياسي السابق لعدد النساء المرشحات لعضوية مجلس النواب سُجل في الانتخابات النصفية عام 2018، عندما بلغ 234 سيدة.

والنساء اللواتي فزن بترشيح أحزابهن لخوض انتخابات 3 نوفمبر ينقسمن إلى 74 عن الجمهوريين و169 عن الديموقراطيين.

والرقم القياسي السابق لمرشحات الحزب الجمهوري بلغ 53 امرأة في 2004، فيما خاضت 182 مرشحة عن الديموقراطيين انتخابات المجلس عام 2018.

وعام 2018 تم انتخاب عدد قياسي من النساء ومرشحي الأقليات لعضوية الكونجرس.

ونحو ربع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 تشغلها نساء، 88 من الحزب الديموقراطي و13 من الحزب الجمهوري.

ونانسي بيلوسي الرئيس الحالية الديموقراطية للمجلس، هي أول امرأة تتولى هذا المنصب

ترأست بيلوسي مجلس النواب بين 2007 و2011، وعادت لرئاسة المجلس في الانتخابات النصفية عام 2018 عندما فاز الديموقراطيون بغالبية مقاعد مجلس النواب.

هذا المحتوى من

انتخابات مجلس النواب الأمريكي مركز النساء الأمريكيات جامعة راتجيرز

الخبر التالى:

الصين تصف العقوبات الأمريكية على هونج كونج بـ"الوحشية"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95147

    عدد المصابين

  • 50553

    عدد المتعافين

  • 4971

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18923922

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 710916

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالصور.. اشتعال النيران في سيارة إثر حادث تصادم أعلى الطريق الدائري