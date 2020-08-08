بينهم طياريها.. ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة الهندية إلى 18 قتيلًا

نيودلهي- (د ب أ):

ارتفعت حصيلة قتلى حادث تحطم طائرة في جنوب الهند إلى 18 شخصا، بينما يتلقى 130 على الأقل العلاج في مستشفيات مختلفة، طبقا لما ذكره مسؤول حكومي، السبت.

وقال كيه جوبالاكريشنان، الرئيس التنفيذي لمنطقة مالابورام إن "الطياران ومساعداهما من بين الضحايا".

ووصلت طائرات خاصة تقل فرقا وأفرادا لتقديم مساعدات لوجستية وإنسانية إلى الركاب إلى مدينة كوزيكود، موقع الحادث.

وقال وزير الطيران المدني، هارديب بوري للصحفيين "كانت ظروف الطقس سيئة بسبب الأمطار الموسمية. من حسن الحظ أنه لم تشتعل النار في الطائرة، وبالتالي، كانت مهمتنا ستكون أكثر صعوبة ".

وكانت طائرة ركاب هندية انزلقت عن المدرج في مدينة كوزيكود بولاية كيرالا الهندية، وسط هطول أمطار موسمية غزيرة أمس الجمعة.

وأفاد بيان عن السلطات المحلية المختصة مساء أمس الجمعة بأن معظم الناجين أصيبوا بجراح مختلفة.

وقال وزير الطيران المدني على موقع تويتر إن الطائرة التابعة لخطوط إير إنديا إكسبريس وتحمل رقم إيه إكس بي-1344 كانت قادمة من دبي وعلى متنها 191 راكبا قد انزلقت على مدرج الهبوط وسقطت للأسفل مقدار عشرة أمتار ما أدى لانشطارها، مبينا أن المدرج الواقع على تلة عالية يصعب المرور فوقه.

وقال متحدث باسم هيئة الطيران المدني الهندية، إن من بين الركاب البالغ عددهم 184 شخصا فيما عدا طاقم الطائرة عشرة أطفال صغار.

وكانت الطائرة جزءا من أسطول تابع لبرنامج إعادة مواطنين هنود إلى بلادهم بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا.

وقالت صفحة "فلايت رادار 24" على الإنترنت، المعنية بحركة الطيران، إن الطائرة قامت بعدة دورات في الجو فوق المطار قبل هبوطها.

وغرد رئيس وزراء الهند عبر تويتر: "أشارك أولئك الذين فقدوا أحباءهم مشاعرهم، وأرجو أن يتعافى الجرحى بأسرع وقت ممكن".