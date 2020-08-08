أبوالغيط من بيروت: مستعدون للمساعدة في التحقيق بانفجار المرفأ

بيروت- (د ب أ):

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، السبت، عن رضاه بشأن التفاعل العربي تجاه لبنان.

وقال أبوالغيط لدى وصوله صباح اليوم إلى مطار بيروت على متن طائرة خاصة: "جئنا لنتضامن ولنقدم تعازينا مع لبنان واللبنانيين، ولنقول لهم أن الجامعة العربية بأمرة لبنان وكل ما يطلبه من احتياجات".

وأضاف :"على مدى ثلاثة أيام شاهدت الأذى الذي لحق بلبنان"، حسبما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام".

كما تعهد أبوالغيط، خلال مؤتمر صحفي، بنقل مطالب لبنان بشأن المساعدات إلى المجتمع الدولي وتقديم الدعم بكل الإمكانيات المتاحة، في إطار الجهود الرامية لتخفيف الأزمة الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت الهائل.

وأشار إلى عزمه طرح اقتراح لدعم لبنان على جامعة الدول العربية، مؤكدا أن الوضع "صعب ومعقد".

وتجري الأجهزة القضائية اللبنانية تحقيقا في الانفجار الذي قالت السلطات إنه ناجم عن تخزين كمية ضخمة من مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات.

وتستمر زيارة أبو الغيط عدة ساعات يلتقي خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة حسان دياب، كذلك يجول على مكان الانفجار في مرفأ بيروت.

وخلّف الانفجار الذي وقع في مرفا بيروت يوم الثلاثاء الماضي، 154 قتيلا و زهاء خمسة الاف جريح ، ودمارا هائلا واضرارا بالعديد من الأبنية.