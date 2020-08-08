أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

أبوالغيط من بيروت: مستعدون للمساعدة في التحقيق بانفجار المرفأ

10:01 ص السبت 08 أغسطس 2020
أبوالغيط من بيروت: مستعدون للمساعدة في التحقيق بانفجار المرفأ

أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

بيروت- (د ب أ):

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، السبت، عن رضاه بشأن التفاعل العربي تجاه لبنان.

وقال أبوالغيط لدى وصوله صباح اليوم إلى مطار بيروت على متن طائرة خاصة: "جئنا لنتضامن ولنقدم تعازينا مع لبنان واللبنانيين، ولنقول لهم أن الجامعة العربية بأمرة لبنان وكل ما يطلبه من احتياجات".

وأضاف :"على مدى ثلاثة أيام شاهدت الأذى الذي لحق بلبنان"، حسبما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام".

كما تعهد أبوالغيط، خلال مؤتمر صحفي، بنقل مطالب لبنان بشأن المساعدات إلى المجتمع الدولي وتقديم الدعم بكل الإمكانيات المتاحة، في إطار الجهود الرامية لتخفيف الأزمة الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت الهائل.

وأشار إلى عزمه طرح اقتراح لدعم لبنان على جامعة الدول العربية، مؤكدا أن الوضع "صعب ومعقد".

وتجري الأجهزة القضائية اللبنانية تحقيقا في الانفجار الذي قالت السلطات إنه ناجم عن تخزين كمية ضخمة من مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات.

وتستمر زيارة أبو الغيط عدة ساعات يلتقي خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة حسان دياب، كذلك يجول على مكان الانفجار في مرفأ بيروت.

وخلّف الانفجار الذي وقع في مرفا بيروت يوم الثلاثاء الماضي، 154 قتيلا و زهاء خمسة الاف جريح ، ودمارا هائلا واضرارا بالعديد من الأبنية.

أحمد أبوالغيط بيروت انفجار بيروت انفجار لبنان لبنان

الخبر التالى:

بينهم طياريها.. ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة الهندية إلى 18 قتيلًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95147

    عدد المصابين

  • 50553

    عدد المتعافين

  • 4971

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18923922

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 710916

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالصور.. اشتعال النيران في سيارة إثر حادث تصادم أعلى الطريق الدائري