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وصول الدفعة الثانية من الأطباء الكوبيين إلى الكويت للمساعدة في مواجهة كورونا

08:51 ص السبت 08 أغسطس 2020
وصول الدفعة الثانية من الأطباء الكوبيين إلى الكويت للمساعدة في مواجهة كورونا

أرشيفية

الكويت- (أ ش أ):
وصلت إلى الكويت الدفعة الثانية من الفريق الطبي الكوبي، والتي تضم 39 طبيبا في تخصصات "العناية المركزة - الباطنة"؛ لمساندة الكوادر الطبية الكويتية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتواجد الوفد الطبي الكوبي في الكويت لمدة ستة أشهر، للاستفادة من خبراتهم في مجال مواجهة الفيروس، وفقا لمذكرة التفاهم الصحي الموقعة بين الكويت وكوبا.

يشار إلى أن الدفعة الأولى من الفريق الطبي الكوبي، والتي كانت تضم 300 طبيب وممرض، كانت قد وصلت إلى الكويت في يونيو الماضي.

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