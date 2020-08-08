وصول الدفعة الثانية من الأطباء الكوبيين إلى الكويت للمساعدة في مواجهة كورونا
الكويت- (أ ش أ):
وصلت إلى الكويت الدفعة الثانية من الفريق الطبي الكوبي، والتي تضم 39 طبيبا في تخصصات "العناية المركزة - الباطنة"؛ لمساندة الكوادر الطبية الكويتية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن يتواجد الوفد الطبي الكوبي في الكويت لمدة ستة أشهر، للاستفادة من خبراتهم في مجال مواجهة الفيروس، وفقا لمذكرة التفاهم الصحي الموقعة بين الكويت وكوبا.
يشار إلى أن الدفعة الأولى من الفريق الطبي الكوبي، والتي كانت تضم 300 طبيب وممرض، كانت قد وصلت إلى الكويت في يونيو الماضي.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
95147
عدد المصابين
-
50553
عدد المتعافين
-
4971
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
18923922
عدد المصابين
-
11806659
عدد المتعافين
-
710916
عدد الوفيات
إعلان