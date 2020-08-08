أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

حرس الحدود السعودي ينقذ بحارًا تركيا على متن سفينة في البحر الأحمر

08:11 ص السبت 08 أغسطس 2020
حرس الحدود السعودي ينقذ بحارًا تركيا على متن سفينة في البحر الأحمر

حرس الحدود السعودي

الرياض- (د ب أ):
أنقذ حرس الحدود السعودي، بحارًا تركيا على متن سفينة تحمل علم جزر المارشال في مياه البحر الأحمر بعد ارتفاع درجة حرارته.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي المقدم مسفر القريني، في بيان له في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، إن "مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة على ساحل البحر الاحمر، تلقى بلاغا عن تعرض بحار - تركي الجنسية - في العقد الثالث من عمره، على متن ناقلة تحمل علم جزر المارشال، لارتفاع في درجة الحرارة، وحاجته إلى إخلاء طبي عاجل".

وأكد المتحدث الرسمي أنه جرى إخلاء المريض يوم الجمعة، إلى رصيف قاعدة حرس الحدود الساحلية الجنوبية بالبحر الأحمر، وجرى نقله إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، معلنا أن "حالته الصحية مستقرة، وجرى إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص".

حرس الحدود السعودي بحار تركي جزر المارشال البحر الأحمر

الخبر التالى:

إصابات كورونا الجديدة في ألمانيا تتجاوز الألف خلال 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95147

    عدد المصابين

  • 50553

    عدد المتعافين

  • 4971

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18923922

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 710916

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| 50 ألف حالة تعافي في مصر.. ومريض ينهي حياته بمستشفى العجمي