حرس الحدود السعودي ينقذ بحارًا تركيا على متن سفينة في البحر الأحمر

الرياض- (د ب أ):

أنقذ حرس الحدود السعودي، بحارًا تركيا على متن سفينة تحمل علم جزر المارشال في مياه البحر الأحمر بعد ارتفاع درجة حرارته.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي المقدم مسفر القريني، في بيان له في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، إن "مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة على ساحل البحر الاحمر، تلقى بلاغا عن تعرض بحار - تركي الجنسية - في العقد الثالث من عمره، على متن ناقلة تحمل علم جزر المارشال، لارتفاع في درجة الحرارة، وحاجته إلى إخلاء طبي عاجل".

وأكد المتحدث الرسمي أنه جرى إخلاء المريض يوم الجمعة، إلى رصيف قاعدة حرس الحدود الساحلية الجنوبية بالبحر الأحمر، وجرى نقله إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، معلنا أن "حالته الصحية مستقرة، وجرى إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص".