الهند تسجل 933 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

نيودلهي- (د ب أ):

سجلت الهند 933 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية كما سجلت 61537 حالة إصابة جديدة ليصل عدد الإصابات إلى ما يقرب من 1ر2 مليون إصابة.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن إجمالي الوفيات بلغ 42518، وفاة، بما في ذلك أكثر من 20 ألفا في الأيام الثلاثين الماضية. ويتم تسجيل نحو 50 ألف إصابة جديدة في المتوسط يوميًا منذ منتصف يونيو.

وطلبت الوزارة من سلطات الدولة أجراء اختبارات لعمال متاجر البقالة والباعة الجائلين، قائلة إنه إذا لم يتم التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، فمن المحتمل أن ينشروا العدوى إلى عدد كبير من المواطنين.

يذكر أن الهند سجلت ثالث أكبر عدد من حالات الإصابة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. كما أنها سجلت خامس أكبر عدد من الوفيات، لكن معدل الوفيات بها البالغ نحو 2 بالمئة، أقل بكثير من أكبر بلدين تضررا من الفيروس. ​