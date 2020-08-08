المكسيك تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة و794 وفاة جديدة بكورونا
مكسيكو سيتي- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، عن تسجيل 6717 إصابة جديدة بفيروس كورونا و794 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.
وأشارت معطيات الوزارة - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل إلى 469 ألفا و407 حالات، وحصيلة الضحايا إلى 51311 شخصا.
وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل أن يكون الوباء "طويل الأمد".
جدير بالذكر أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة الـ 5 ملايين حالة.
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