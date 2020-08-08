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البرازيل: حصيلة ضحايا كورونا تقترب من 100 ألف شخص

07:37 ص السبت 08 أغسطس 2020
البرازيل: حصيلة ضحايا كورونا تقترب من 100 ألف شخص

أرشيفية

برازيليا- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، عن تسجيل 50230 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1079 وفاة خلال اليوم الأخير.

وأشارت وزارة الصحة - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 2 مليون و962 ألفا و442 حالة، وحصيلة الوفيات إلى 99572 حالة.

يذكر أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة الـ 5 ملايين حالة.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.​

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