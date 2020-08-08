ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ملبورن- (د ب أ):

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم السبت تسجيل 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و12 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما لا تزال مدينة ملبورن عاصمة الولاية تحت الإغلاق وحظر تجول ليلي

وقال رئيس وزراء فيكتوريا دانيال أندروز إن ست من الوفيات مرتبطة بتفشي الفيروس في منشآت لرعاية كبار السن.

وأضاف كبير مسؤولي الصحة في الولاية أمس الجمعة- عندما سجلت الولاية 450 إصابة جديدة بالفيروس و11 وفاة- إن معدل العدوى بفيروس كورونا في الولاية الأكثر تضررا كان "مستقرا بشكل نسبي" في الأسبوع الماضي. وكان هذا بمثابة تراجع من المستوى القياسي للإصابات الذي بلغ 725 إصابة في الأسبوع الذي سبقه.

وبعد إضافة الـ12وفاة التي تم تسجيلها اليوم، ترتفع حصيلة الوفيات في الولاية إلى 193 حالة وفاة بفيروس كورونا كما ترتفع الحصيلة الإجمالية في أستراليا إلى 278 وفاة. ​