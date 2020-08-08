أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

05:38 ص السبت 08 أغسطس 2020
كوريا الجنوبية تسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول- (د ب أ):
قفزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، في كوريا الجنوبية والمرتبطة بالعدوى المجتمعية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من أسبوعين، مع تسجيل العديد من الإصابات في سول ومقاطعة جيونج جي القريبة، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم السبت.

وأعلنت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل 43 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها 30 تمت الإصابة بها على المستوى المحلي.

وهذه هي أعلى حصيلة إصابات محلية يومية خلال 16 يوما. وتم تسجيل الإصابات الـ13 المتبقية بين وافدين من الخارج.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 14562 بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 304 وفيات، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. ​

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95147

    عدد المصابين

  • 50553

    عدد المتعافين

  • 4971

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18923922

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 710916

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| 50 ألف حالة تعافي في مصر.. ومريض ينهي حياته بمستشفى العجمي