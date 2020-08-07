موسكو تسجل 14 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4560

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء الجمعة، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 12 حالة وفاة في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4560.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن بيان لمركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، جاء في نصه: "توفي في موسكو 14 شخصا تم تأكيد إصابتهم بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في العاصمة بهذا المرض إلى 4560 ".

وسجلت روسيا، اليوم، 119 وفاة و5241 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 116 وفاة و5267 إصابة في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 877 ألفا و135 إصابة، منها 14 ألفا و725 حالة وفاة.

يذكر أن روسيا الرابعة عالميا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، من حيث عدد الإصابات المؤكدة بكورونا، والحادية عشرة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة؛ لمنع تفشي العدوى القاتلة.