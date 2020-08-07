المغرب: 1018 إصابة جديدة بكورونا و995 حالة شفاء خلال 24 ساعة

الرباط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 1018 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 30 ألفا و662 حالة في المغرب، منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من مارس الماضي.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تشمل التحاليل المختبرية بلغ مليونا و374 ألفا و497 حالة منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 461 حالة، كما تم تسجيل 995 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 21 ألفا و548 حالة.