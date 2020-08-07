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لبنان.. حريق ضخم يشب في جبل مشغرة (فيديو)

11:10 م الجمعة 07 أغسطس 2020
لبنان.. حريق ضخم يشب في جبل مشغرة (فيديو)

حريق جبل مشغرة

وكالات:

نشب حريق ضخم في جبل مشغرة في لبنان، ما دفع عناصر الجيش والدفاع المدني والأهالي إلى العمل على محاصرة النيران، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وأفادت الشبكة الروسية، بأن دائرة النيران اتسعت بسبب الرياح، مشيرة إلى أن ألسنة اللهب طالت العديد من المنازل على أطراف البلدة من جهة جبل مشغرة قرب حي المنشية في الحارة الفوقا، إضافة إلى أشجار السنديان المعمر.

وناشد أبناء المنطقة كل من يستطيع المساعدة بالتدخل، مطالبين قيادة الجيش بإرسال مروحية للمساهمة في عمليات إخماد الحريق.

حريق جبل مشغرة جبل مشغرة لبنان اندلاع حريق

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