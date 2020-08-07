إجمالي الإصابات بكورونا في البرازيل تبلغ 91ر2 مليون حالة وأكثر من 98 ألف وفاة

واشنطن - (د ب أ):

أفادت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل بلغت 91ر2 مليون حالة بحلول الساعة 30ر7 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة في ساو باولو.

وبلغ عدد حالات الوفيات في البرازيل 98 ألفا و493 حالة، بينما تعافى 25ر2 مليون شخص من مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا.

وتعيش البرازيل أسبوعها الثالث والعشرين منذ ظهور أول حالة إصابة بالفيروس بالبلاد.