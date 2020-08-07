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كندا تعتزم اتخاذ رد انتقامي ضد أمريكا بعد فرض رسوم على الألومنيوم

10:15 م الجمعة 07 أغسطس 2020
كندا تعتزم اتخاذ رد انتقامي ضد أمريكا بعد فرض رسوم على الألومنيوم

كريستيا فريلاند

مونتريال - (د ب أ):
قالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند اليوم الجمعة إن أوتاوا ستتخذ "ردا انتقاما متوازنا ومتبادلا تماما" بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على واردات الألومنيوم من كندا.
وفى حديثها فى مؤتمر صحفى عقدته فى أوتاوا، قالت فريلاند إن كندا سوف ترد "بسرعة وبقوة" في الدفاع عن صناعتها للالومنيوم، وستفرض اجراءات مضادة تقدر قيمتها بحوالى 6ر3 مليار دولار كندي (7ر2 مليار دولار أمريكى).
وذكرت فريلاند إننا "لن نقوم بالتصعيد ، ولن نتراجع".
وأوضحت فريلاند أن رئيس الوزراء جاستن ترودو قرر إطلاق مشاورات حول قائمة واسعة من المنتجات الأمريكية الصنع التي تحتوي على الألومنيوم لاستهدافها من قبل تعريفات كندية انتقامية.
وأضافت أن هذه المشاورات ستجرى خلال الثلاثين يوما القادمة وبعدها ستفرض أوتاوا تعريفاتها الثأرية.
ووصفت فريلاند قرار إدارة ترامب بإعادة فرض رسوم جمركية على واردات الألومنيوم الكندية لأسباب تتعلق بالأمن القومي بأنه "غير ضروري وغير مبرر وغير مقبول على الإطلاق".
وقالت إن الألومنيوم الكندي لا يشكل تهديدا على الأمن القومي الأمريكي.

كريستيا فريلاند كندا مونتريال أمريكا

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