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وفيات كورونا تتجاوز 160 ألفا في الولايات المتحدة

09:59 م الجمعة 07 أغسطس 2020
وفيات كورونا تتجاوز 160 ألفا في الولايات المتحدة

فيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد منذ بدء التفشي بلغت 160003 حالة.

وتشهد 23 ولاية زيادة في معدل الوفيات بالفيروس، فيما ترتفع الإصابات التي بلغ عددها الإجمالي 4.91 مليون في 20 ولاية، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة .

وسجلت نسبة كبيرة من الوفيات الجديدة في كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، فيما تشهد الإصابات في هذه الولايات انخفاضا.

وأوضح البيت الأبيض أن بوسطن وشيكاغو وديترويت وواشنطن قد تشهد تفشيا جديدا إثر زيادة معدل النتائج الإيجابية لفحوص كورونا بها.

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