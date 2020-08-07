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إيطاليا تسجل اليوم أكبر قفزة في إصابات "كورونا" منذ مايو

09:51 م الجمعة 07 أغسطس 2020
إيطاليا تسجل اليوم أكبر قفزة في إصابات "كورونا" منذ مايو

كورونا في إيطاليا

روما - (أ ش أ):
سجّلت السلطات الإيطالية، اليوم الجمعة، أكبر قفزة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد منذ شهر مايو الماضي.
وازداد عدد الإصابات الجديدة، اليوم الجمعة، بالمقارنة مع يوم الخميس بنسبة 38%، حيث تم تسجيل 522 حالة إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ أواخر مايو حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية.
وقبل أسبوعين فقط، كانت إيطاليا تسجل نحو 200 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كل يوم.
وأشار حاكم إقليم فينيتو، لوكا زايا، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت لدى الناس الذين كانوا بإجازة في الخارج مؤخرا.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا بلغ نحو 250 ألف حالة، وحصيلة الضحايا أكثر من 35 ألف شخص.

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