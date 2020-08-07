لبنان يسجل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالجائحة في عموم لبنان إلى 5951 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 7730 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.