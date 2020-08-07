برنامج التاسعة: حلقة استثنائية من موقع انفجار مرفأ بيروت
(مصراوي):
يقدم فريق العمل في برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية، حلقة خاصة، غدًا السبت من موقع الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، والذي خلف دمارًا شديدًا.
وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام والمتحدة للخدمات الإعلامية المسئولة عن تطوير المحتوي في برنامج التاسعة، أن حلقة يوم السبت ستغطي الأجواء المختلفة بعد الانفجار، كما ستلقي الضوء علي المساعدات المصرية للشعب اللبناني الشقيق وسيقدم الإعلامي وائل الإبراشي عددًا من اللقاءات من بيروت في هذا الإطار.
وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، أن برنامج التاسعة هو أحد نتائج اتفاق التطوير للقناة الأولى المصرية والفضائية في إطار البروتوكول الموقع بين الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين والمتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي.
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