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الجزائر: تسجيل 9 وفيات و529 إصابة بفيروس كورونا

07:56 م الجمعة 07 أغسطس 2020
الجزائر: تسجيل 9 وفيات و529 إصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

الجزائر - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الجمعة، عن تسجيل 529 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 34 ألفا و155.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في تصريح صحفي عن تسجيل 9 وفيات جديدة، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 1282.

كما أشار إلى تسجيل 429 حالة تعاف جديدة، ليصبح بذلك عديد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 23 ألفا و667. فيما يتواجد 60 مريضا في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجزائر

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