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"الصحة السعودية": تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:52 م الجمعة 07 أغسطس 2020
"الصحة السعودية": تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

الرياض - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل ألف و567 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 285 ألفا و793 حالة.

وأضافت الوزارة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية- أنه تم تسجيل 38 حالة وفاة، ليبلغ عدد الوفيات 3 آلاف و93 حالة، وشفاء ألف و859 حالة، ليبلغ عدد المتعافين 248 ألفا و948.

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فيروس كورونا كوفيدد 19 وزارة الصحة السعودية السعودية

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