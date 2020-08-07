"الصحة السعودية": تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل ألف و567 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 285 ألفا و793 حالة.

وأضافت الوزارة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية- أنه تم تسجيل 38 حالة وفاة، ليبلغ عدد الوفيات 3 آلاف و93 حالة، وشفاء ألف و859 حالة، ليبلغ عدد المتعافين 248 ألفا و948.