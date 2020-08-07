مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود
موسكو - (أ ش أ):
أعلن مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، اليوم الجمعة، اعتراض مقاتلة روسية من طراز "سو-27" طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود.
وذكر بيان أصدره المركز أن أجهزة التحكم الروسية رصدت اليوم هدفين جويين يقتربان من حدود الاتحاد الروسي، وكان لا بد من إطلاق مقاتلة من طراز "سو-27" من المنطقة العسكرية الجنوبية لاعتراضها.
وأوضح أن طاقم المقاتلة الروسية اقترب لمسافة آمنة من الهدفين للتعرف عليهما، وتبين أنهما طائرة استطلاع من طراز "أر سي-135" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وطائرة دورية من طراز "أر 8 إيه- بوسيدون" تابعة للبحرية الأمريكية.
وقال البيان "بعد أن ابتعدتا الطائرتيين عن الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية بسلام إلى القاعدة الأم، ولم يُسمح لطائرات الاستطلاع الأمريكية بخرق الحدود".
وختم مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، بالقول: "إن تحليق المقاتلة الروسية تم وفقا للقواعد الدولية بدقة".
ومنذ أيام، اعترضت مقاتلة روسية من طراز "سو-27" طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بوسيدون" فوق المياه الدولية في البحر الأسود.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لطائرة استطلاع أمريكية ظهرت، في 23 يوليو الماضي، فوق المياه المحايدة للبحر الأسود، حيث كانت الطائرة تقترب من الحدود الروسية، لذلك بدأ الجيش الروسي في مراقبتها.
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