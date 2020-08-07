تحطم طائرة في الهند كانت تقل نحو 190 شخصًا وأنباء عن سقوط ضحايا (فيديو)

وكالات:

تحطمت طائرة تابعة لخطوط "طيران الهند إكسبرس"، لدى هبوطها في مطار مدينة كاليكوت الهندية، قادمة من دبي.

وكشفت تقارير إعلامية هندية، أن الطائرة كانت تقل بين 170 إلى 190 شخصًا، لافتة إلى ورود أنباء عن وفاة شخصين وإصابة العشرات.

وقال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج، إنه "حزين للغاية لسماع خبر مأساة طيران الهند إكسبرس في مدينة كاليكوت، أرجو لجميع المصابين الشفاء العاجل".

ونشرت صحيفة "آني" الهندية على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يظهر الطائرة منقسمة إلى نصفين بينما يعمل رجال الدفاع المدني على إطفاء الحريق الذي اندلع بها.