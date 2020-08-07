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أمريكا تفرض عقوبات على الرئيسة التنفيذية لهونج كونج

06:19 م الجمعة 07 أغسطس 2020
أمريكا تفرض عقوبات على الرئيسة التنفيذية لهونج كونج

واشنطن - (د ب أ):

فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات على الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كارى لام وعشرة من المسؤولين الآخرين بالإقليم، في رد فعل على فرض الصين قانونا للأمن الوطني في الإقليم.

كما تم فرض عقوبة على كريس تانج، مفوض شرطة هونج كونج، وتيريزا تشينج، وزيرة العدل. وتم بموجب هذه الخطوة تجميد أي أصولهم خاصة بهم في الولايات المتحدة وفرض قيود صارمة على المعاملات التجارية معهم.

وفي الشهر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تشريع يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص الضالعين في جهود بكين "للقضاء على الحكم الذاتي في هونج كونج".

وتعد هذه الخطوة أحدث علامة على تفاقم التوترات بين الصين والولايات المتحدة، بما في ذلك الحرب التجارية الآخذة في الاتساع بشكل متزايد لتصبح معركة بشأن شركات التكنولوجيا.

الولايات المتحدة هونج كونج الصين شرطة هونج كونج

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