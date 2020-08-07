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ارتفاع الإصابات بكورونا في طبرق الليبية إلى 53 حالة

04:53 م الجمعة 07 أغسطس 2020
ارتفاع الإصابات بكورونا في طبرق الليبية إلى 53 حالة

السلطات الصحية في ليبيا

بنغازي- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية بطبرق الليبية، اليوم الجمعة، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لمخالط؛ ليرتفع عدد الإصابات بالبلدية منذ ظهور الوباء إلى 53 حالة.

وأوضحت اللجنة - في بيان أوردته بوابة "الوسط" الإخبارية الليبية - أنها سحبت 9 عينات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ظهرت منها 8 سالبة، بينما تأكد إصابة حالة واحدة.. مشيرة إلى انها سجلت حتى الآن، شفاء 8 حالات وخروجها من مركز الحياة.

فيما أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة وباء "كورونا" ببلدية صبراتة، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في البلدية، لامرأة عمرها 84 عاما، بعد الكشف عليها وأخذ عينة منها وإرسالها إلى المختبر المرجعي بطرابلس.

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طبرق فيروس كورونا ليبيا

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