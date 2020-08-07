سويسرا تتوصل لاتفاق مع "مودرنا" الأمريكية لتوفير 5ر4 مليون جرعة من لقاح كورونا

فيينا- (د ب أ):

أعلنت الحكومة السويسرية اليوم الجمعة أنها توصلت لاتفاق مع شركة مودرنا الأمريكية للصناعات الدوائية لتوفير 5ر4 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وصل إلى مرحلة متقدمة من التجارب السريرية.

وبهذا الاتفاق، تنضم سويسرا إلى قائمة الدول الغنية التي تضمن حصولها على اللقاح بعد التحقق من أنه فعال وآمن.

واستطاعت سويسرا، وهي دولة ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، تأمين جرعات من لقاح مضاد لفيروس كورونا لنحو 2 مليون و 25 ألف شخص، من إجمالي عدد سكانها، البالغ 8 ملايين و 600 ألف نسمة.

كما تجري الحكومة السويسرية محادثات بالتوازي بشأن لقاحات أخرى محتملة لعلاج فيروس كورونا، حيث لم يتأكد بعد ما إذا كان لقاح مودرنا الأمريكية فعالا وآمنا.

وتخصص سويسرا 300 مليون فرنك سويسري (330 مليون دولار) لتأمين جرعات من لقاح مضاد لمرض "كوفيد-19 " في المستقبل.

وقالت الحكومة السويسرية إنها تدعم أيضًا الجهود متعددة الأطراف لمنح الدول الفقيرة فرصًا متساوية للحصول على اللقاحات والأدوية اللازمة لمكافحة الوباء.