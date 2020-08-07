بابا الفاتيكان يرسل منحة لكنيسة لبنان كمساعدة عقب انفجار ميناء بيروت
الفاتيكان- (أ ش أ):
أرسل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، 20 ألف يورو (نحو 300 ألف دولار أمريكي) كمنحة إلى كنيسة لبنان من أجل المساعدة، في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع في الميناء البحري ببيروت يوم الثلاثاء الماضي وأسفر عن مقتل نحو 150 شخصا وإصابة آلاف آخرين.
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة، أن الفاتيكان وصف هذه المنحة بأنها تعد "مساعدة أولية" للأشخاص المتضررين، مشيرة إلى أنه تم إرسال المساعدة عن طريق البعثة الدبلوماسية للفاتيكان في بيروت.
وذكر الفاتيكان أن الكنائس والأديرة كانت من بين المباني التي دمرها الانفجار.
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