أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

بابا الفاتيكان يرسل منحة لكنيسة لبنان كمساعدة عقب انفجار ميناء بيروت

03:41 م الجمعة 07 أغسطس 2020
بابا الفاتيكان يرسل منحة لكنيسة لبنان كمساعدة عقب انفجار ميناء بيروت

بابا الفاتيكان

الفاتيكان- (أ ش أ):

أرسل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، 20 ألف يورو (نحو 300 ألف دولار أمريكي) كمنحة إلى كنيسة لبنان من أجل المساعدة، في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع في الميناء البحري ببيروت يوم الثلاثاء الماضي وأسفر عن مقتل نحو 150 شخصا وإصابة آلاف آخرين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة، أن الفاتيكان وصف هذه المنحة بأنها تعد "مساعدة أولية" للأشخاص المتضررين، مشيرة إلى أنه تم إرسال المساعدة عن طريق البعثة الدبلوماسية للفاتيكان في بيروت.

وذكر الفاتيكان أن الكنائس والأديرة كانت من بين المباني التي دمرها الانفجار.

هذا المحتوى من

بابا الفاتيكان البابا فرانسيس لبنان انفجار لبنان

الخبر التالى:

نيويورك ترفع دعوى على اللوبي النافذ المؤيد للاسلحة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95006

    عدد المصابين

  • 48898

    عدد المتعافين

  • 4951

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18923922

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 710916

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت