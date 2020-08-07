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السودان يصدر تحذيرا من خروج مياه النيل عن مجراها

03:40 م الجمعة 07 أغسطس 2020
السودان يصدر تحذيرا من خروج مياه النيل عن مجراها

الدكتور ياسر عباس وزير الري السوداني

وكالات:

أصدرت وزارة الري السودانية، اليوم الجمعة، تحذيرا من خروج مياه النيل عن مجراها بعد ارتفاع منسوب المياه في العديد من المناطق.

وجاء في البيان اليومي للجنة الفيضان التابعة للوزارة أن "مناسيب المياه ارتفعت في جميع القطاعات ما عدا قطاع سنار الخرطوم الذي سيشهد استقرارا، حيث تجاوز منسوب المياه في الخرطوم منسوب الفيضان بـ4 سنتميترات، فيما سجلت محطة القياس في عطبرة 15.78 سم، وهو تجاوز لمنسوب الفيضان بـ10 سنتميترات، وهو المنسوب الذي تبدأ فيه المياه بالخروج من مجرى النيل وتملأ المناطق المنخفضة حول النيل".

ودعا البيان "الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم".

وتهطل عادة أمطار غزيرة في السودان خلال الأشهر من يونيو وحتى أكتوبر، تحدث فيضانات واسعة النطاق سنويا.

السودان لجنة الفيضان منسوب الفيضان

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