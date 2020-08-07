السودان يصدر تحذيرا من خروج مياه النيل عن مجراها
وكالات:
أصدرت وزارة الري السودانية، اليوم الجمعة، تحذيرا من خروج مياه النيل عن مجراها بعد ارتفاع منسوب المياه في العديد من المناطق.
وجاء في البيان اليومي للجنة الفيضان التابعة للوزارة أن "مناسيب المياه ارتفعت في جميع القطاعات ما عدا قطاع سنار الخرطوم الذي سيشهد استقرارا، حيث تجاوز منسوب المياه في الخرطوم منسوب الفيضان بـ4 سنتميترات، فيما سجلت محطة القياس في عطبرة 15.78 سم، وهو تجاوز لمنسوب الفيضان بـ10 سنتميترات، وهو المنسوب الذي تبدأ فيه المياه بالخروج من مجرى النيل وتملأ المناطق المنخفضة حول النيل".
ودعا البيان "الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم".
وتهطل عادة أمطار غزيرة في السودان خلال الأشهر من يونيو وحتى أكتوبر، تحدث فيضانات واسعة النطاق سنويا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
95006
عدد المصابين
-
48898
عدد المتعافين
-
4951
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
18923922
عدد المصابين
-
11806659
عدد المتعافين
-
710916
عدد الوفيات
إعلان