السعودية تسجل ارتفاعا في عدد المصابين بـكورونا

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عودة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة حيث سجلت 1567إصابة بعد ان سجلت أمس الخميس 1402 إصابة .

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في المملكة إلى 285793 حالة مؤكدة، بزيادة 1567 إصابة عن المسجلة أمس.

وتم تسجيل 1859 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 248948 حالة (87% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 3093 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 33752 حالة، منها 1892 حالة حرجة.

واعلنت الوزارة الصحة السعودية أنه "تم إجراء 58299 فحصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الفحوصات التي تم إجراؤها بالمملكة 3.7 مليون فحص".