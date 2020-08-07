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كورونا في السودان.. تسجيل 6 وفيات و70 إصابة جديدة

03:37 م الجمعة 07 أغسطس 2020
كورونا في السودان.. تسجيل 6 وفيات و70 إصابة جديدة

السلطات الصحية في السودان

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الجمعة، تسجيل 6 وفيات و70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة إن ولاية الخرطوم سجلت35 إصابة، والجزيرة إصابتين، والشمالية 13 إصابة، فيما رصدت في نهر النيل إصابتان، وإصابة واحدة في شمال دارفور، و4 في كسلا، و13 في ولاية البحر الأحمر.

ووصلت حصيلة الإصابات بـ"كوفيد ـ19" في السودان إلى 11850، فيما تعافى 6222 شخصا وتوفي 769.

السودان فيروس كورونا الخرطوم

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