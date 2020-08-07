انفجار لبنان.. 19 موقوفا حتى الآن والتحقيقات مستمرة
وكالات:
ذكرت تقارير إعلامية لبنانية أن الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 19، لافتة إلى أن المدير العام السابق للجمارك، شفيق مرعي، يخضع للتحقيق.
ولفتت القناة إلى أن "مفرقعات نارية كانت موجودة في العنبر رقم 12، حيث كانت نيترات الأمونيوم مخزنة هناك في المرفأ".
قالت قناة "الجديد"، إن "وزيرة العدل، ماري كلود نجم، رفضت مثول مدير عام الجمارك الحالي، بدري ضاهر، أمام جهاز أمني عسكري للتحقيق معه".
وكان رئيس الجمهورية، ميشال عون، شدد على أن التحقيق سيركز على تحديد المسؤولين عن انفجار بيروت، دون أن يكون هناك أي غطاء للمتورطين في القضية.
وأمهلت الحكومة 5 أيام لانهاء التحقيقات الإدارية، في وقت فرضت فيه الإقامة الجبرية على المسؤولين عن ملف نيترات الأمونيوم في المرفأ، كما فرضت حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين.
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