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زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الجزائر

03:33 م الجمعة 07 أغسطس 2020
زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الجزائر

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الجزائر

وكالات:

تعرض شمال الجزائر، وتحديدا على بعد 38 كيلومترا من مدينة قسنطينة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إلى هزة أرضية بلغت قوتها 4.9 درجة على مقياس ريختر.

وبحسب مركز رصد الزلازل، وقعت الهزة على بعد 38 كم بشمال غربي مدينة قسنطينة الجزائرية، في منطقة يعيش فيها حوالي 3.8 مليون شخص.

وكانت الجزائر قد شهدت الشهر الماضي عودة للنشاط البركاني، بعد تسجيلها 5 هزات ارتدادية ضربت محافظات في شرق وغرب وشمال البلاد، تراوحت قوتها بين 3 و 4 درجات بمقياس ريختر.

ريختر زلزال الجزائر هزة أرضية

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