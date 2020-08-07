وفاة مساعد وزير الدفاع السعودي إثر مرض عانى منه

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع السعودي ، اليوم الجمعة، وفاة مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد الله العايش، إثر مرض عانى منه، لم يكشف عنه .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد الله العايش،توفي اليوم الجمعة إثر مرض عانى منه.

يشار إلى أن محمد بن عبد الله العايش التحق بالقوات الجوية الملكية السعودية .

وتولى العايش عدة مناصب حتى عين نائب قائد القوات الجوية ، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية واخيرا مساعد وزير الدفاع.

جدير بالذكر أن الراحل الفريق محمد العايش حصل على عدة أوسمة وميداليات وأنواط من بينها "وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة ، ووسام الملك فيصل – الدرجة الرابعة ، ووسام تحرير الكويت ، ووسام الاستحقاق الوطني – الجمهورية الفرنسية ، ووسام النجمة البرونزية – الولايات المتحدة الأمريكية ، ووسام الاستحقاق الوطني – الولايات المتحدة الأمريكية ، وميدالية الصقر للطيران – الدرجة الأولى ( 1000 ساعة تدريس على طائرة ف – 15 ).