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وصول شحنة مساعدات إنسانية من البحرين إلى لبنان

02:13 م الجمعة 07 أغسطس 2020
وصول شحنة مساعدات إنسانية من البحرين إلى لبنان

شحنة مساعدات إنسانية من البحرين إلى لبنان

وكالات:

وصلت اليوم الجمعة شحنة مساعدات إنسانية أرسلتها البحرين للبنان لمساعدة المتضررين من الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، فقد قامت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتجهيز لهذه الشحنة مع الجهات المعنية، والتى تحتوى على مواد طبية ومستلزمات أساسية.

في هذه الأثناء أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الجمعة أن أكثر من 8000 وحدة سكنية تضررت جراء الانفجار.

كما أفاد مراسلنا بأن عدد الضحايا تجاوز 150 قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح.

مساعدات إنسانية البحرين لبنان انفجار بيروت

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