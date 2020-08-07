توقيف حسن قريطم: السلطات اللبنانية توقف 16 مسؤولا من بينهم مدير مرفأ بيروت

بيروت- (بي بي سي):

ألقت السلطات اللبنانية القبض على 16 شخصًا على ذمة التحقيق بانفجار المرفأ ومنهم مدير المرفأ حسن قريطم.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن الشرطة العسكرية قامت بتنفيذ أمر التوقيف، كما أصدر القضاء أمرا بمنع بعض المسؤولين من السفر، ومن بينهم قريطم، وتجميد حساباتهم البنكية.

عبر سكان بيروت عن غضبهم على الحكومة إزاء ما يقولون إنه إهمال أفضى إلى انفجار الثلاثاء الضخم.

وقال الرئيس ميشال عون إن الانفجار نتج عن 2750 طن من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بطريقة غير آمنة في مستودع.

واتهم كثيرون السلطات بالفساد، والإهمال وسوء الإدارة.

وقتل الانفجار أكثر من 135 شخصا، وأصاب أكثر من 4000 آخرين. وبدأ سريان حالة الطوارئ في المدينة لمدة أسبوعين.