بكين تعارض بشدة بيع واشنطن طائرات بدون طيار إلى تايوان

بكين- (أ ش أ):

أكدت الصين اليوم الجمعة معارضتها الشديدة لعزم الولايات المتحدة الأمريكية بيع طائرات بدون طيار إلى تايوان، داعية إياها إلى إدراك حجم الأضرار المترتبة على هذا الأمر ووقف المبيعات ذات الصلة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ ون بين" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة تجري محادثات مع منطقة تايوان حول بيع ما لا يقل عن أربع طائرات بدون طيار، يبلغ مداها 6000 ميل (11100 كيلومتر)، في حين أن مدى الطائرات بدون طيار الحالية لدى الجزيرة لا يتجاوز 160 ميلا.

وقال للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن مبيعات الولايات المتحدة من أسلحة إلى منطقة تايوان ينتهك بشدة مبدأ "صين واحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة بين الولايات المتحدة والصين، وتضر بسيادة الصين ومصالحها الأمنية.

وأضاف أن شؤون تايوان جزء من المصالح الجوهرية للصين، وأن الصين ستحافظ بحزم على سيادتها الوطنية وأمنها، مشيرا إلى أن الصين تعارض الاتصالات الرسمية بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان، وستتخذ تدابير مضادة صارمة حيال ما وصفها بـ "الأعمال الأمريكية الخاطئة".