291 اصابة جديدة بكورونا في قطر

الدوحة- ( د ب أ ):

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الجمعة عن تسجيل 291 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 311 من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 109142 حالة ، وتم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد حالات الوفيات إلى 180 حالة .

وقد سجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة إدخال 5 حالات للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 82 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم من فيروس ( كوفيد – 19 ) في قطر حوالي 513930 شخصا ، وعدد الحالات النشطة تحت العلاج 3061 حالة .

وبلغ عدد الأشخاص الذين تم فحصهم خلال 24 ساعة الماضية 2930 .